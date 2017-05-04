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  3. 04 Mayıs 2017 14:20

Türkiye bu fotoğrafı konuşuyor!

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Final serisinde Galatasaray'ı 3-0 yenip sezonu şampiyonlukla kapatırken, maç sonunda iki takım sporcularının birlikte verdiği fotoğraf Türkiye'nin gündemine oturdu.

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