Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye bu kediyi konuşuyor: İzlediğiniz tüm komik kedi videolarını unutturdu Türkiye bu kediyi konuşuyor: İzlediğiniz tüm komik kedi videolarını unutturdu 30 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 13:55 Güncelleme: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 13:55 Muğla'da kısırlaştırılmak için barınağa getirilen kedi, hafif ticari aracın camını başıyla kırıp kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ef20306a541b4feb08e833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mal sahibi ile kiracı birbirine girdi olan müşterilere oldu İstiklal Caddesi'ne bin 200 Türk bayrağı Depremin yıkamadığı köprüden yüzbinlerce araç geçti Polis çevirmesinde kadın sürücüden pes dedirten tehdit 68 yıl önce yapılan tabelayı gören dönüp bir daha bakıyor Türkiye'nin aradığı petrol bakın nereden çıktı İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren feci kaza İstanbul'da sahte polis hırsızlığı kamerada Yolcu gemisi faciası kamerada! Böyle battı