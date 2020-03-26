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YKS 2020 SINAV TARİHİ VE ÜNİVERSİTE TATİLİ KARARI AÇIKLANDI
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  3. 26 Mart 2020 13:10

Türkiye bu koronavirüs anonsunu konuşuyor

Bir muhtarın karantina tedbirlerine uymayan köylülere isyanı sosyal medyada gündem oldu. Muhtarın "Vallahi jandarma dolaşıyor, toplayacak haberiniz olsun. Ondan sonra 'Muhtar gel beni karakoldan al' deme" sözleri izleyenleri güldürdü.

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