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  3. 15 Şubat 2020 13:15

Türkiye bu polisi konuşuyor

Dün akşam Süper Lig'de Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 yendiği karşılaşma sırasında bir polisin görme engelli bir vatandaşa maçı anlatması ise maçın önüne geçen olay oldu.

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