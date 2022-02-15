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  4. Türkiye bu vahşeti konuşmuştu: Bebeğini döven babadan akılalmaz sözler

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu: Bebeğini döven babadan akılalmaz sözler

Gaziantep'te 2 aylık bebeği Cihan'ı öldüresiye döven Yunus G. hakim karşısında kendini savundu.

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