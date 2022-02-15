Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye bu vahşeti konuşmuştu: Bebeğini döven babadan akılalmaz sözler Türkiye bu vahşeti konuşmuştu: Bebeğini döven babadan akılalmaz sözler 15 Şubat 2022 Salı Saat: 17:30 Gaziantep'te 2 aylık bebeği Cihan'ı öldüresiye döven Yunus G. hakim karşısında kendini savundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620bb90174e6b863a94611a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Buket Aydın'ın bu sözleri olay oldu: ''Karaktersiz habeş maymunu!'' Kaleye giden topu kaleci yerine top toplayıcı kurtardı, saha bir anda karıştı İstanbul'da kaldırım taşıyla hırsızlık kamerada Merve Boluğur'un dansı olay olmuştu! Yaşar Alptekin'in hareketi canlı yayına damga vurdu Sahilde korkutan görüntü! Onlarcası kıyıya vurdu Öğrencisini döven öğretmenin cezası belli oldu Lüks cipiyle aralarına daldı! 56 koyun, 2 eşek telef oldu Canlı yayında Erdoğan'a seslendi: ''Bu haber Erdoğan'a arz edilecek'' Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar yakalandı