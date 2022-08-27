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  4. Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Biri tuttu, biri bıçakladı

Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Biri tuttu, biri bıçakladı

Yozgat'ta bir kadın, eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklandı. Saldırgana babasının da yardım ettiği olayla ilgili başsavcılıktan açıklama yapıldı.

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