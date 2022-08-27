Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Biri tuttu, biri bıçakladı Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Biri tuttu, biri bıçakladı 27 Ağustos 2022 Cumartesi Saat: 15:20 Yozgat'ta bir kadın, eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklandı. Saldırgana babasının da yardım ettiği olayla ilgili başsavcılıktan açıklama yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630a0c07e44f5e7865778103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da inşaata yıldırım düştü: 1 yaralı Tatilcilerin sıcakla sınavı: Bu ilimizde deniz, havadan sıcak Petrol boru hattı patladı; 2 ev yıkıldı Ankara'da kan donduran kaza: 4 ölü, 1 yaralı İstanbul Havalimanı'na metro geliyor! Tarih belli oldu Mali Müşavir de bunu yaparsa... Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Şofeer şofer'' sözleriyle tanınan Makbule Tokmak hayatını kaybetti Aracında havaya ateş açan İranlı maganda için karar verildi Ümit Özdağ'dan cuma namazında imama ''Atatürk'' tepkisi