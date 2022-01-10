Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye bu videoyu konuşuyor: Okul müdürüne fena yakalandı Türkiye bu videoyu konuşuyor: Okul müdürüne fena yakalandı 10 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 12:26 Sosyal medyada hızla yayılan bir video viral olmayı başardı. Bir okuldaki etkinliklte mikrofon başına geçip şarkı söyleyen öğrencinin okul müdürüne yakalandığı an izlenme rekorları kırıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61dbfbd379f4a4504a69ea63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da pazar yeri tartışması Osmanlı'dan kalma 5 asırlık cami eski görünümüne kavuştu İstanbul'da okul servislerinde koronavirüs denetimi PKK'nın 2 kritik ismi İstanbul'da yakalandı 200 bin liralık musluk hırsızlığı! Hiç kimseye aldırmadılar Korkunç kaza! Uçak tren raylarına düştü pilot saniye farkıyla kurtuldu Diyarbakırlı aile oğluna Viking savaşçısı Ragnar'ın adını verdi Kuyumcunun soygun yalanını polis bozdu Yasaklı ırk köpekler burada yaşayacak