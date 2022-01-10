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  4. Türkiye bu videoyu konuşuyor: Okul müdürüne fena yakalandı

Türkiye bu videoyu konuşuyor: Okul müdürüne fena yakalandı

Sosyal medyada hızla yayılan bir video viral olmayı başardı. Bir okuldaki etkinliklte mikrofon başına geçip şarkı söyleyen öğrencinin okul müdürüne yakalandığı an izlenme rekorları kırıyor.

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