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  3. 30 Haziran 2017 16:45

Türkiye bugün yandı kavruldu

Türkiye son 10 yılın en sıcak günlerinden birini yaşadı.

Video Galeri
İki kadına çarpan otomobil güvenlik kamerasında
İki kadına çarpan otomobil güvenlik kamerasında
Video Galeri
Alanyada orman yangını, evler tahliye ediliyor
Alanyada orman yangını, evler tahliye ediliyor
Video Galeri
15 Temmuz Şehitler Köprüsüne mastik asfalt döküldü
15 Temmuz Şehitler Köprüsüne mastik asfalt döküldü
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Taksimde lüks bir cip alev alev yandı
Taksimde lüks bir cip alev alev yandı
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Güvenlik görevlisinin dikkati olası bir kazayı engelledi
Güvenlik görevlisinin dikkati olası bir kazayı engelledi
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150 dönüm tarladan 50 ton arpa çaldılar
150 dönüm tarladan 50 ton arpa çaldılar