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  4. Türkiye bunu da gördü! Abonelikli umumi tuvalet!

Türkiye bunu da gördü! Abonelikli umumi tuvalet!

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Rize’de bulunan camiinin umumi tuvaletinde görev yapan bir kişi umumi tuvalet için yaptığı abonelik sistemi görenleri şaşırttı.

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