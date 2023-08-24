Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye bunu da gördü! Abonelikli umumi tuvalet! Türkiye bunu da gördü! Abonelikli umumi tuvalet! 24 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 12:41 Güncelleme: 24 Ağustos 2023 Perşembe 12:41 Rize’de bulunan camiinin umumi tuvaletinde görev yapan bir kişi umumi tuvalet için yaptığı abonelik sistemi görenleri şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e725ccad32e2577104ff13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev sahipleri, kiracılar ve emlakçılara ceza yağdı ''Hayvan sevgisi'' deyip öyle bir şey yaptı ki... Marmara Bölgesi'nin gizli cennetinin rengi değişti Eskişehir'de orman yangını da kontrol altında Yolcu uçağındaki ''bomba'' şakası kötü bitti Spikerden canlı yayında orman yangını haberi için skandal ifadeler Tepkilere aldırmadılar! Radyoaktif su denize boşaltılmaya başlandı Dünyanın en zehirli örümceği Türkiye'de görüldü! Hande Erçel ile Burak Deniz'in yeni dizisinden olay sahne