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  3. 23 Nisan 2017 13:50

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman tebrikleri kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman tebrikleri kabul etti.

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İstanbulda nefes kesen fidyeci operasyonu
İstanbulda nefes kesen fidyeci operasyonu
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Dünya yetimleri Sultangazide buluştu
Dünya yetimleri Sultangazide buluştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Türke bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Türke bıraktı
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Eski YÖK Başkanı hayatını kaybetti
Eski YÖK Başkanı hayatını kaybetti
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Batman'da 23 Nisan kutlamaları iptal edildi!.. Sebebi ise...
Batman'da 23 Nisan kutlamaları iptal edildi!.. Sebebi ise...
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Kadir Topbaş koltuğunu Küçük Başkan Yusuf Safaya devretti
Kadir Topbaş koltuğunu Küçük Başkan Yusuf Safaya devretti