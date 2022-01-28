Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye donarken, Şevval Şahin ip bikinisiyle jet-ski şovu! Türkiye donarken, Şevval Şahin ip bikinisiyle jet-ski şovu! 28 Ocak 2022 Cuma Saat: 17:15 Yılbaşını Kolombiya'da geçirdikten sonra Miami'ye dönen ünlü model Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f3fa80d3f23f54a144cef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ABD polisi silahsız şüpheliyi vurdu Kayak takımlarını kapıp, tüm şehri gezdi Gören gözlerine inanamadı! Siyah kar yağdı... İsmet İnönü'nün notu ''Gizli Hazine''den çıktı! 86 yıl sonra bulundu Zincir markette korkutan yangın Rusya'dan Ukrayna açıklaması: ''Savaş olmayacak'' Ece Erken korkunç cinayet sonrası ilk kez görüntülendi Erzurum'da üçüncü çığ! Çok sayıda kişi mahsur kaldı Gazeteci yazar İsmail Çetin: ''Atatürk Peygamber soyundan geliyor''