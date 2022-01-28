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  4. Türkiye donarken, Şevval Şahin ip bikinisiyle jet-ski şovu!

Türkiye donarken, Şevval Şahin ip bikinisiyle jet-ski şovu!

Yılbaşını Kolombiya'da geçirdikten sonra Miami'ye dönen ünlü model Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

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