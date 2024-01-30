Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye dondu! Termometreler -32'yi gösterince... Türkiye dondu! Termometreler -32'yi gösterince... 30 Ocak 2024 Salı Saat: 11:46 Güncelleme: 30 Ocak 2024 Salı 11:46 Hava sıcaklığının sıfırın altında 32 dereceyi gördüğü Ardahan’da hayat durma noktasına geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b8b76310aa15a6d20e2a33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksici yolcu almadı, ortalık karıştı! Tokat atılan kadın baygınlık geçirdi E-5'te kamyon devrildi; trafik durdu! CHP'den istifa eden isimden canlı yayında olay sözler: ''Sabahtan beri yalan söylüyorsun'' Erdoğan çok kızacak: YRP, AK Parti ile ''ittifak şartları''nı açıkladı Arda Güler attı, Real Madrid yayınladı İstanbul'da kamyon terörü: Sokaktaki araçlara çarpa çarpa ilerledi Bakan Yerlikaya açıkladı: 7 bin 716 gözaltı var! Yine Esenyurt, yine bir yabancı uyruklu, yine aynı iddia Aile dizisi son kez ekranlarda... Final günü geldi