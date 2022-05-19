Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye dördüncü sondaj gemisine kavuştu Türkiye dördüncü sondaj gemisine kavuştu 19 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 10:45 Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6285f59f442c407c736a1cb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu Yangın sonrası ev sahibi ve kiracı birbirine girdi Elektrikli scooter alev topuna döndü İstanbul'da ölümün minik çocuğu teğet geçtiği an kamerada Mansur Yavaş’ın 19 Mayıs paylaşımına beğeni yağdı Saadet Partisi'nin 19 Mayıs videosu sosyal medyayı salladı İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde intihar girişimi Melih Gökçek'ten canlı yayında ''güldüren'' Mansur Yavaş iddiası İstanbul'da doğal gaz hattı alev aldı! Alevlere ''pet şişe ile müdahale'' şoke etti