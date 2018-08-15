"Türkiye döviz üzerinden kundaklanmak istenmektedir"
15 Ağustos 2018 15:25
"Türkiye döviz üzerinden kundaklanmak istenmektedir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, kur üzerinden kurcalanmak, döviz üzerinden kundaklanmak istenmektedir. Buna tahammül edemeyiz, buna sessiz kalamayız, buna tepkisiz duramayız" dedi. Bahçeli, MHP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında ABD ile yaşanan son gelişmeler ve buna bağlı olarak döviz piyasasındaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin çok...