Türkiye-Ermenistan sınırı 35 yıl sonra yardım için açıldı

Iğdır’da bulunan ve 35 yıldır kapalı olan Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı.

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