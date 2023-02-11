  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye-Ermenistan sınırı 35 yıl sonra yardım için açıldı

Türkiye-Ermenistan sınırı 35 yıl sonra yardım için açıldı

Güncelleme:

Iğdır’da bulunan ve 35 yıldır kapalı olan Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Enkaz kurtarma ekibinin üstüne çöktü!
Özdağ: ''Ben niye özür dileyeyim? Kendisi özür dilesin''
'''580 aile gelecek diye 500-600 milyon para harcanmaz''
Deprem bölgesinden kaçış izdihamı kamerada
120 saat sonra enkazdan bir vatandaş daha kurtarıldı
Asrın felaketinde 6'ncı gün... Zamanla yarış havadan görüntülendi
120'nci saatte kurtarıldı, ''öldüm sanıyorlar, cenazemi bile kaldırmışlar'' dedi
Depremden sonra korkutan görüntü: Dağ yanardağ gibi yanıyor
Tek bir binanın bile yıkılmadığı ilçe! Belediye Başkanı nedenini açıkladı