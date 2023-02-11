Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye-Ermenistan sınırı 35 yıl sonra yardım için açıldı Türkiye-Ermenistan sınırı 35 yıl sonra yardım için açıldı 11 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 13:05 Güncelleme: 11 Şubat 2023 Cumartesi 13:05 Iğdır’da bulunan ve 35 yıldır kapalı olan Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e768696f0c0b3eee35d953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Enkaz kurtarma ekibinin üstüne çöktü! Özdağ: ''Ben niye özür dileyeyim? Kendisi özür dilesin'' '''580 aile gelecek diye 500-600 milyon para harcanmaz'' Deprem bölgesinden kaçış izdihamı kamerada 120 saat sonra enkazdan bir vatandaş daha kurtarıldı Asrın felaketinde 6'ncı gün... Zamanla yarış havadan görüntülendi 120'nci saatte kurtarıldı, ''öldüm sanıyorlar, cenazemi bile kaldırmışlar'' dedi Depremden sonra korkutan görüntü: Dağ yanardağ gibi yanıyor Tek bir binanın bile yıkılmadığı ilçe! Belediye Başkanı nedenini açıkladı