Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye Ezgi Mola'nın ödül törenindeki bu isyanını konuşuyor Türkiye Ezgi Mola'nın ödül törenindeki bu isyanını konuşuyor 29 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 07:45 Magazin Gazetecileri Derneği tarafından verilen Altın Objektif Ödülleri’nde 'Yılın Dizi Kadın Oyuncusu' ödülüne layık görülen ünlü oyuncu Ezgi Mola çarpıcı bir teşekkür konuşması yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6153ef6149c94b24c33cc493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dehşet saçan sürücü polisten kaçarken ortalığı birbirine kattı Erdoğan'ı kızdıracak video: ''Bu milleti kötülükle idare edemezsiniz'' ''Barınamayanlar'' vapurlarda sabahladı AK Partili vekilden AK Parti'yi karıştıracak ''imalı'' sözler Masumlar Apartmanı'nda Gülben'den Esat'a evlilik teklifi Otomotiv devi Honda Türkiye'den böyle çekildi: Artık Türkiye'de araç üretimi yok! İstanbul'da rezalet! Bize bunları yedireceklerdi İşte Türkiye'nin mini İHA'sı BOYGA! Seda Sayan'ın programına kadın doktorun bu dansı damga vurdu