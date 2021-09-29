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  4. Türkiye Ezgi Mola'nın ödül törenindeki bu isyanını konuşuyor

Türkiye Ezgi Mola'nın ödül törenindeki bu isyanını konuşuyor

Magazin Gazetecileri Derneği tarafından verilen Altın Objektif Ödülleri’nde 'Yılın Dizi Kadın Oyuncusu' ödülüne layık görülen ünlü oyuncu Ezgi Mola çarpıcı bir teşekkür konuşması yaptı.

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