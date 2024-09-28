Türkiye genelinde dev operasyon: Binlerce silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik 'Mercek-26' operasyonları düzenlendiğini ve 2 bin 511 silah ele geçirildiğini duyurdu.

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