Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye genelindeki riskli bina sayısı açıklandı Türkiye genelindeki riskli bina sayısı açıklandı 23 Mart 2023 Perşembe Saat: 14:25 Güncelleme: 23 Mart 2023 Perşembe 14:25 Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tarafından hazırlanan rapor Türkiye genelinde 24 milyon binanın yüzde 70'inin riskli olduğu gerçeğini gözler önüne serdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641c3727f72dcd335e553c57" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili başkan lıkır lıkır içti, Bakan Koca ''içmeyin'' dedi! İstanbul Boğazı'nın sürpriz misafiri! ''Bunun burada ne işi var?'' İETT’den Down Sendromlu Çocuklar için Sürpriz Etkinlik Depremde binaları yıkılmayan müteahhit milletvekili aday adayı oldu Satılık değil kiralık: Bodrum'da 7 milyon liraya villa! Depremden sonra evine döndü, hayatının şokunu yaşadı Dağı bölen asrın felaketinin oluşturduğu doğal göletler görüntülendi İBB ilana çıktı; İETT'ye 700 yeni şoför alınacak... İşte şartlar İstanbul'da yasak aşk cinayeti kamerada!