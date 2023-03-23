Türkiye genelindeki riskli bina sayısı açıklandı

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tarafından hazırlanan rapor Türkiye genelinde 24 milyon binanın yüzde 70'inin riskli olduğu gerçeğini gözler önüne serdi.

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