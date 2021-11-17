Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye günlerce Aleyna Tilki'nin bu ''cinsel istismar'' isyanını konuşacak Türkiye günlerce Aleyna Tilki'nin bu ''cinsel istismar'' isyanını konuşacak 17 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 09:46 Ünlü popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı Instagram'dan cinsel istismara uğradığını itiraf etti ve "yalvarırım ceza alsınlar" diyerek isyan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6194a52944961648cc430e03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'den EYT'de yaşanan kafa karışıklığına son noktayı koydu ''Baharda referanduma gidiyoruz, iktidar şimdi de yarı başkanlık isteyecek'' İbresi 230 km'de takılı kaldı; 3 ölü, 3 de yaralı var! CHP'den Erdoğan'ı kendi sözleriyle eleştirdi Seren Serengil'den bomba Şeyma Subaşı yorumu: Bin tane adamın kucağında... Bahar Candan'dan bomba iddia: Gökhan Çıra biseksüel sanırım Yolculuk ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar ''Artık hepimizin korona ile yaşamayı öğrenmesi gerekiyor'' Bakan Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon açıklaması