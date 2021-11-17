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  4. Türkiye günlerce Aleyna Tilki'nin bu ''cinsel istismar'' isyanını konuşacak

Türkiye günlerce Aleyna Tilki'nin bu ''cinsel istismar'' isyanını konuşacak

Ünlü popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı Instagram'dan cinsel istismara uğradığını itiraf etti ve "yalvarırım ceza alsınlar" diyerek isyan etti.

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