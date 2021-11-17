Türkiye günlerce Aleyna Tilki'nin bu ''cinsel istismar'' isyanını konuşacak

Ünlü popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı Instagram'dan cinsel istismara uğradığını itiraf etti ve "yalvarırım ceza alsınlar" diyerek isyan etti.

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