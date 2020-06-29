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  3. 29 Haziran 2020 17:00

Türkiye günlerce Tuğba'yı konuşmuştu! Mahkeme kararını verdi

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Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
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Yerli ve milli elektrikli trende büyük gün!
Yerli ve milli elektrikli trende büyük gün!
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Evin bodrumundan çıkan iskelet şaşırttı
Evin bodrumundan çıkan iskelet şaşırttı
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Akılalmaz olay! Makatından sokulan şişe ameliyatla çıkarıldı
Akılalmaz olay! Makatından sokulan şişe ameliyatla çıkarıldı
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Afrika sıcakları geliyor! 5 yaş altı ve 65 yaş üstü için kritik uyarı
Afrika sıcakları geliyor! 5 yaş altı ve 65 yaş üstü için kritik uyarı
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Ayvalık'ta göçmen botu battı: 4 kişi kayıp
Ayvalık'ta göçmen botu battı: 4 kişi kayıp
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