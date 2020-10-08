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  3. 08 Ekim 2020 10:50

Türkiye güzelinin ne söylediğini kimse anlamadı!

Türkiye güzeli Şevval Şahin, bir röportajda yemek rutinini anlatırken kullandığı İngilizce kelimelerler sosyal medyanın gündemine oturdu.

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