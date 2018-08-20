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  3. 20 Ağustos 2018 17:10

"Türkiye her karanlık senaryoyu yırtacak cesaret ve imandadır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye; sosyal dokusuyla, siyasi direnciyle, ekonomik dirayetiyle her saldırıyı püskürtecek, her kumpası dağıtacak, her karanlık senaryoyu yırtacak cesaret ve imandadır" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bayramlar kucaklaşma dönemi, kaynaşma vesilesi, yakınlaşma vetiresi, paylaşma ve gönül alma...

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