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  3. 24 Mayıs 2017 23:45

Türkiye Huzur-6 uygulaması İstanbulda başladı

"Türkiye Huzur-6" uygulaması kapsamında İstanbul’da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla genel asayiş denetimi düzenleniyor.

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Şanlıurfada iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Şanlıurfada iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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1 milyon TLlik kaçak içki tuvalet hortumuyla doldurulmuş
1 milyon TLlik kaçak içki tuvalet hortumuyla doldurulmuş
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Tendürekte PKKlı teröristler araçları yakıp kaçtı
Tendürekte PKKlı teröristler araçları yakıp kaçtı
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Şanlıurfada zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Şanlıurfada zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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Silivride gölette boğulan 17 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı
Silivride gölette boğulan 17 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı
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Üsküdarda park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu
Üsküdarda park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu