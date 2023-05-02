Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye için kırmızı alarm! DSÖ'ye göre Avrupa 2'ncisiyiz! Türkiye için kırmızı alarm! DSÖ'ye göre Avrupa 2'ncisiyiz! 02 Mayıs 2023 Salı Saat: 12:15 Prof. Dr. Yavuz, Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kızamık vakalarında Avrupa ikincisi olduğunu açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6450d4ab008d8a730e6f5073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akıl almaz ''kiracı'' hırsızlığı! Pes! Vallahi de pes, billahi de pes! Çanakkale Boğazı'nda zehirli denizanası alarmı Bodrum bildiğiniz gibi: Lahmacunun fiyatı uçtu! İstanbul'da kuru yük gemisinde yangın Uzaklaştırma kararı uzak tutamadı! İstanbul'da eski damat dehşeti 1 Mayıs'ın bilançosu açıklandı Marmaray'da intihar girişimi Hayvanat bahçesinde dehşet! 6 yaşındaki çocuk aslana yem oldu İstanbul'da korkutan yangın! 4 katlı bina alevler içinde kaldı