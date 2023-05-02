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  4. Türkiye için kırmızı alarm! DSÖ'ye göre Avrupa 2'ncisiyiz!

Türkiye için kırmızı alarm! DSÖ'ye göre Avrupa 2'ncisiyiz!

Prof. Dr. Yavuz, Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kızamık vakalarında Avrupa ikincisi olduğunu açıkladı.

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