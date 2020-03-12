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  3. 12 Mart 2020 13:05

Türkiye için yeni tehdit ! Çekirgeler geliyor

Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidini en az hasarla savmaya çalışırken İran ve Irak sınırına kadar dayanan çekirge istilası ile karşı karşıya kaldı.

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THY'den yolcularına ''koronavirüs'' mektubu
THY'den yolcularına ''koronavirüs'' mektubu
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ABD'den koronavirüs kararı! Listede Türkiye yok
ABD'den koronavirüs kararı! Listede Türkiye yok
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İstanbul'da ölü bulunmuştu! İngiliz subayın düşme anı kamerada
İstanbul'da ölü bulunmuştu! İngiliz subayın düşme anı kamerada
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İzmir'de korku dolu anlar! AVM'de pompalı tüfekle ateş açtı
İzmir'de korku dolu anlar! AVM'de pompalı tüfekle ateş açtı
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İşte koronavirüsten koruyan ışık: Virüsün DNA'sını bozuyor
İşte koronavirüsten koruyan ışık: Virüsün DNA'sını bozuyor
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TSK'da koronavirüs alarmı! Bakan Akar açıkladı: İzinler iptal
TSK'da koronavirüs alarmı! Bakan Akar açıkladı: İzinler iptal
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