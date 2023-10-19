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  4. Türkiye için yeniden vaka patlaması alarmı: Uzman isim tarihi verdi!

Türkiye için yeniden vaka patlaması alarmı: Uzman isim tarihi verdi!

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'de bu kış döneminde solunum yolları viral enfeksiyonları arasında en yaygın ve baskın olarak Covid- 19'un görüleceğini söyledi.

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