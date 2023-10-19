Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye için yeniden vaka patlaması alarmı: Uzman isim tarihi verdi! Türkiye için yeniden vaka patlaması alarmı: Uzman isim tarihi verdi! 19 Ekim 2023 Perşembe Saat: 13:40 Güncelleme: 19 Ekim 2023 Perşembe 13:40 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'de bu kış döneminde solunum yolları viral enfeksiyonları arasında en yaygın ve baskın olarak Covid- 19'un görüleceğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653107a4e842f724762196a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğinde baltalı maganda saldırısı kamerada 2 gündür kayıptı... 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu İsrail güçleri 7 çocuğu daha katletti Arkadaşların kavgası cinayetle bitti Sokak ortasında kadına, kadın şiddeti İşte İsviçre'den Türkiye'ye geri getirilen 37 tarihi eser İsrail vurduğu hastanenin görüntülerini yayınladı İstanbul'da kiralık katil dehşeti: Yanlış kişileri de vurdu İsrail askerlerinden TRT ekibine müdahale