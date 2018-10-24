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  3. 24 Ekim 2018 18:50

"Türkiye ile Suudi Arabistan’ın arasını bozamazlar”

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, “Kral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ben olduğumuz sürece Türkiye ile Suudi Arabistan’ın arasını bozamazlar” dedi. Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu. "Kaçıkçı cinayeti çok acı verici ve...

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