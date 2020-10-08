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MARMARAEREĞLİSİ'Nİ HORTUM VURDU!
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  3. 08 Ekim 2020 14:00

Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme

Türkiye ve Yunanistan arasında yapılacak istikşafi görüşmeleri öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

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