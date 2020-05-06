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  3. 06 Mayıs 2020 16:50

Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor

Türkiye’ye bu güne kadar gelen en büyük konteyner gemisi MSC Tina, Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki limana yanaştı.

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