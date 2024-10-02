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Türkiye, Lübnan'a yardım gemisi gönderecek

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Türkiye, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'a insani yardım gemisiyle bin 300 ton yardım malzemesi gönderecek.

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