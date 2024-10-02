Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye, Lübnan'a yardım gemisi gönderecek Türkiye, Lübnan'a yardım gemisi gönderecek 02 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 15:36 Güncelleme: 02 Ekim 2024 Çarşamba 15:36 Türkiye, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'a insani yardım gemisiyle bin 300 ton yardım malzemesi gönderecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fd3e367b8262e5e2034f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu davası bir kez daha ertelendi Bu kış zor geçecek: La Nina dönemi başlıyor Ucuz bala dikkat: 1 kilo balın arıcıya maliyeti açıklandı Türkiye'nin cennetinde tatilcilerin ''sarı yaz'' keyfi Mardinli Marilyn Monroe'nun 6 yıl 4 aya kadar hapsi istendi Bu da emlak dolandırıcılığı: Hem parasından, hem de iş yerinden oldu Türkiye'de ilk kez denizde görüntülendi: Onun adı Parmak kopartan böceği 14 gündür aralıksız hapşırıyordu... Nedeni belli oldu Diyarbakır'daki UNESCO Listesi'ndeki 8 bin yıllık cennete ''renk'' geldi