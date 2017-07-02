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  3. 02 Temmuz 2017 11:45

Türkiye minik Mirayın çığlığına sessiz kalmadı

Gaziantep'te, üzerine kaynar vaziyetteki kuru fasulye dökülerek başı ve vücudunun çoğu yanan Miray’ın ameliyatı için gereken 155 bin TL hayırseverler tarafından tamamlandı.

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Eşi tarafından kalbinden bıçaklanan koca öldü
Eşi tarafından kalbinden bıçaklanan koca öldü
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Ailesiyle kavga eden genç kız Kuruçeşmede denize atladı
Ailesiyle kavga eden genç kız Kuruçeşmede denize atladı
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Yavru kediyi kurtarmak için canı pahasına yol ortasında durdu
Yavru kediyi kurtarmak için canı pahasına yol ortasında durdu
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Çekicinin üstündeki yamuk haldeki kamyon faciaya davetiye çıkardı
Çekicinin üstündeki yamuk haldeki kamyon faciaya davetiye çıkardı
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Çitos Efeye nazar değdi
Çitos Efeye nazar değdi
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Oğluna peynir yedirme çabası, Sinemi pizzacı yaptı
Oğluna peynir yedirme çabası, Sinemi pizzacı yaptı