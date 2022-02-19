Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye Müjdat Gezen'in ''maaşlı trol göndermesini'' konuşuyor Türkiye Müjdat Gezen'in ''maaşlı trol göndermesini'' konuşuyor 19 Şubat 2022 Cumartesi Saat: 10:20 Yayın yasağı getirilen Demokrasi Arenası yerine Müjdat Gezen'in sunduğu Demokrasi Marenası'na Müjdat Gezen'in Uğur Dündar'ın balmumu heykeli karşısındaki "maaşlı trol" göndermesi damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62109a372e4a5f472c6ab7c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cübbeli Ahmet'ten de Tarkan ve Geççek yorumu Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var Tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 kişi yaralı Eski AK Partili vekilden bomba iddia: ''Erdoğan seçimi kaybederse...'' Milyonluk araçları taşıyan gemi okyanusta sürükleniyor! TIR'ın gizli bölmesinden paket paket uyuşturucu çıktı Türkiye'nin ilk su altı müzesiydi... Son hali içler acısı! Kadın hastayı taciz eden Pakistanlı doktor tutuklandı! İlk vukuatı değilmiş... İstanbul'da başıboş pitbull mahalleyi birbirine kattı