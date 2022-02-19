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  4. Türkiye Müjdat Gezen'in ''maaşlı trol göndermesini'' konuşuyor

Türkiye Müjdat Gezen'in ''maaşlı trol göndermesini'' konuşuyor

Yayın yasağı getirilen Demokrasi Arenası yerine Müjdat Gezen'in sunduğu Demokrasi Marenası'na Müjdat Gezen'in Uğur Dündar'ın balmumu heykeli karşısındaki "maaşlı trol" göndermesi damgasını vurdu.

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