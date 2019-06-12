“Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır”
12 Haziran 2019 23:20
“Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Bu işi bitirdik. Önümüzdeki ayda bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır. Bu sistem bir taarruz sistemi değildir, savunma sistemidir” dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kapalı grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK...