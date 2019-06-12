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  3. 12 Haziran 2019 23:20

“Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Bu işi bitirdik. Önümüzdeki ayda bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır. Bu sistem bir taarruz sistemi değildir, savunma sistemidir” dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kapalı grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK...

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Jandarma ölen sürücünün oğluna acı haberi veremedi
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Arkadaşının bıraktığı alkol dolu şişeyi su diye satmış
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