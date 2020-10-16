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  3. 16 Ekim 2020 16:50

Türkiye S-400'leri test etti! İşte ilk görüntüler

Reuters haber ajansı, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini bugün Karadeniz'de test ettiğini iddia etti.

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