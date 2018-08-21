Türkiye savaşın çocuklarını bu bayramda da unutmadı
21 Ağustos 2018 13:00
Türkiye savaşın çocuklarını bu bayramda da unutmadı
İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye’de bu kurban bayramı öncesi çocukları ve kadınları sevindirdi. Suriye’de mevcut durumun başladığı ilk günden bu yana yardım faaliyetlerini sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, bu bayramda da çocukları yalnız bırakmadı. Fırat Kalkanı bölgesinde kurmuş olduğumuz elbise giydirme salonlarımızda yaklaşık 20 bin ihtiyaç sahibi kişiler ücretsiz bayram alışverişi yaptı....