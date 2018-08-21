  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Ağustos 2018 13:00

Türkiye savaşın çocuklarını bu bayramda da unutmadı

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye’de bu kurban bayramı öncesi çocukları ve kadınları sevindirdi. Suriye’de mevcut durumun başladığı ilk günden bu yana yardım faaliyetlerini sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, bu bayramda da çocukları yalnız bırakmadı. Fırat Kalkanı bölgesinde kurmuş olduğumuz elbise giydirme salonlarımızda yaklaşık 20 bin ihtiyaç sahibi kişiler ücretsiz bayram alışverişi yaptı....

Bilgin Pro
Video Galeri
Kaçan boğa, aileye bayramı zehir etti
Kaçan boğa, aileye bayramı zehir etti
Video Galeri
Jandarmadan Kurban Bayramı’na özel video
Jandarmadan Kurban Bayramı’na özel video
Video Galeri
İzinsiz yerlerde kurban kesimi yapanlara ceza yağdı
İzinsiz yerlerde kurban kesimi yapanlara ceza yağdı
Video Galeri
İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı
İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı
Video Galeri
Öğle bülteni
Öğle bülteni
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kato’daki askerlere seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kato’daki askerlere seslendi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM