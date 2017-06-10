  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Haziran 2017 16:15

Türkiye şehit öğretmen Şenay'a ağlıyor

PKK'nın şehit ettiği Şenay öğretmen, gözyaşlarıyla uğurlandı

Video Galeri
Teyzeler karayolunu trafiğe kapattı
Teyzeler karayolunu trafiğe kapattı
Video Galeri
Cihangir'de şoke eden olay
Cihangir'de şoke eden olay
Video Galeri
Yüz bin liralık tekne sulara gömüldü
Yüz bin liralık tekne sulara gömüldü
Video Galeri
Ankaradaki izinsiz eyleme polis müdahalesi
Ankaradaki izinsiz eyleme polis müdahalesi
Video Galeri
Hakkaride hain tuzak köylülerin haber vermesi sonucu bozuldu
Hakkaride hain tuzak köylülerin haber vermesi sonucu bozuldu
Video Galeri
Şehitlerin isimleri Katonun zirvesine dikilen bayrağa yazıldı
Şehitlerin isimleri Katonun zirvesine dikilen bayrağa yazıldı