Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye sınırında çatışma: ÖSO grupları birbirine savaş açtı Türkiye sınırında çatışma: ÖSO grupları birbirine savaş açtı 04 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 12:15 Güncelleme: 04 Aralık 2023 Pazartesi 12:15 Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısındaki Telabyad kentinde, Özgür Suriye Ordusu bünyesinde yer alan gruplar arasında çatışmalar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656d98c1cdd47f79430929b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 hain daha hava harekatıyla öldürüldü İzmir'de 8 bin 200 yıllık keşif! PKK'nın dron sorumlusu etkisiz hale getirildi Marmara Denizi'nde kırmızı alarm! Uzman isim uyardı Amerikalılar da saç ekimi için Türkiye'yi seçti! Akın akın geliyorlar İstanbul'da iş yeri yangını! Alevler her yeri sardı SGK Uzmanı Özgür Erdursun canlı yayında depreme yakalandı Marmara'da 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde peş peşe 2 deprem İstanbul'da dedikodu kavgası! Sokak ringe döndü