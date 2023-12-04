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  4. Türkiye sınırında çatışma: ÖSO grupları birbirine savaş açtı

Türkiye sınırında çatışma: ÖSO grupları birbirine savaş açtı

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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısındaki Telabyad kentinde, Özgür Suriye Ordusu bünyesinde yer alan gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

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