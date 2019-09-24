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  3. 24 Eylül 2019 16:40

Türkiye sünnet düğünündeki bu rezaleti konuşuyor

Köy veya mahalle arasında yapılan bir sünnet düğünü sosyal medyada olay oldu. Sünnet olan çocuğun ve onlarca insanın bakışları arasında twerk dansı yapan kadını görenler şoke oldu.

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