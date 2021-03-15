Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye - Suriye sınırına balistik füzeli saldırı! Türkiye - Suriye sınırına balistik füzeli saldırı! 15 Mart 2021 Pazartesi Saat: 00:25 Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya balistik füze saldırısı düzenlendiği açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604e7f4cd1048e0b93091973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: ''Aşıda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız'' CHP'li Başarır: ''83 milyon çalışıyor sadece 5 kişi kazanıyor'' SpaceX uzaya 60 uydu daha gönderdi Canlı yayında olay var: ''Akıllı ol, aklını alırım!'' Mansur Yavaş Twitch’e katıldı Eski manken Karahan Çantay, son yolculuğuna uğurlandı Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, böyle kurtarıldı İğrenç olay! Köpeğe cinsel istismarda bulunurken yakalandı Lüks otele koronavirüs baskını! Yeni görüntüler ortaya çıktı