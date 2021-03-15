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Türkiye - Suriye sınırına balistik füzeli saldırı!

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya balistik füze saldırısı düzenlendiği açıklandı.

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