Türkiye TIR şoförünün bu videosunu konuşuyor

Sosyal medyada bir TIR şoförünün ''Türkiye'de yükü nasıl yükleriz'' diyerek paylaştığı video viral oldu.

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