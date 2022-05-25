Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye TIR şoförünün bu videosunu konuşuyor Türkiye TIR şoförünün bu videosunu konuşuyor 25 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 13:45 Sosyal medyada bir TIR şoförünün ''Türkiye'de yükü nasıl yükleriz'' diyerek paylaştığı video viral oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628e08cb346f9548c4753dcf" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Çocuklara eşcinsellik eğitimi, +18 ahlak dışı eğitim ve de PKK sempatizanlığı aşılıyorlar'' İstanbul'da ilginç sosyal deney: ''Kilometre başına 1.600 TL ödedi'' İstanbul'da korkunç cinayet! 22 yaşında kalbinden vuruldu Arto'nun, Murat Boz için ''eşcinsel'' iması ortalığı karıştırdı Türkiye'ye yeni yangın söndürme uçakları geldi Bu sahile girmek yasak! Cezası tam 109 bin TL İstanbul'da telefonlu röntgenci sapığa dayak! Taciz ve işkence dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Seyhan Soylu'dan Özge Ulusoy'un göğsüne 'Ahmet Çakar' imzası