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Türkiye ve BAE arasında yeni anlaşma

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesinde Ortak Stratejik Güvenlik Diyaloğu (OSGD) mekanizması kurulması kararlaştırıldı.

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