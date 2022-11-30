Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye ve BAE arasında yeni anlaşma Türkiye ve BAE arasında yeni anlaşma 30 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 08:00 Güncelleme: 30 Kasım 2022 Çarşamba 08:00 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesinde Ortak Stratejik Güvenlik Diyaloğu (OSGD) mekanizması kurulması kararlaştırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6386e3612b63f24a0d081863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düce depremi sonrası uyduda korkutan görüntü Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'yu kızdıracak sözler İstanbul'da korkutan yangın! Boğaz Köprüsü'nde göz gözü görmedi Dev obruk görenleri hayrete düşürdü! Karadeniz kıyılarında bulundu, yetkililer alarma geçti! Düzce depremi sonrası korkutan görüntü: Depremden beri alev alev yanıyor Bahçeli'den Altılı Masa'ya yaylım ateşi Trafik magandalarının yol verme kavgası kamerada Düdüklü tencere bomba gibi patladı