Türkiye ve BAE arasında yeni anlaşma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesinde Ortak Stratejik Güvenlik Diyaloğu (OSGD) mekanizması kurulması kararlaştırıldı.

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