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  3. 28 Mayıs 2020 16:00

Türkiye ve Rusya'dan 13'üncü ortak devriye

Milli Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı açıklandı.

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