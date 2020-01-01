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MİLLİ PİYANGO 2020 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI
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  3. 01 Ocak 2020 02:20

Türkiye yeni yıla böyle girdi

Türkiye 2020'ye yurdun dört bir yanında düzenlenen kutlamalarla girdi. İstanbul'daki kutlamaların adresi ise Ortaköy ve Taksim oldu.

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