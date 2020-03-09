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  3. 09 Mart 2020 14:15

Türkiye - Yunanistan sınırında dikakt çeken görüntüler

Edirne'de, Yunanistan'a geçmek için bekleyen bir grup göçmen, sınırı ayıran Meriç Nehri'ne girip, yıkandı. Bazı göçmenler ise nehirde çamaşırlarını yıkadı.

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