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  4. Türkiye'de 2 dev yılanın düğün dansı kamerada

Türkiye'de 2 dev yılanın düğün dansı kamerada

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dev yılanların çiftleşme dansı kameraya yansıdı.

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