Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de 2 dev yılanın düğün dansı kamerada Türkiye'de 2 dev yılanın düğün dansı kamerada 10 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 01:30 Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dev yılanların çiftleşme dansı kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66662d00018f7609d6044af3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi Şanlıurfa'da 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı TİGEM arazisinde büyük yangın Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'den dans şov Antalya'da ''Damper Beach'' sezonu açıldı Ampute Futbol Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu İstanbul Havalimanı üstünde alarm verdiren cisim Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler Bir deri bir kemik Berrak Tüzünataç...