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  4. Türkiye'de 3 bin 750 yıllık keşif: Anadolu'da ilk kez keşfedildi

Türkiye'de 3 bin 750 yıllık keşif: Anadolu'da ilk kez keşfedildi

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Tavşanlı Höyükte gerçekleştirilen kazılarda Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nın sonuna tarihlenen bir katmanda 3 bin 700 yıllık bir silindir mühür bulundu.

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