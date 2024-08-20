Türkiye'de 3 bin 750 yıllık keşif: Anadolu'da ilk kez keşfedildi

Tavşanlı Höyükte gerçekleştirilen kazılarda Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nın sonuna tarihlenen bir katmanda 3 bin 700 yıllık bir silindir mühür bulundu.

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