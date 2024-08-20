Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de 3 bin 750 yıllık keşif: Anadolu'da ilk kez keşfedildi Türkiye'de 3 bin 750 yıllık keşif: Anadolu'da ilk kez keşfedildi 20 Ağustos 2024 Salı Saat: 13:36 Güncelleme: 20 Ağustos 2024 Salı 13:36 Tavşanlı Höyükte gerçekleştirilen kazılarda Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nın sonuna tarihlenen bir katmanda 3 bin 700 yıllık bir silindir mühür bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c471c967fba714db0446f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocukların ölümcül oyunu kamerada: 3 çocuk ölümden döndü TCMB faiz kararını açıkladı: Merkez 5'inci kez pas dedi İzmir’deki orman yangınlarında 6 zanlı tutuklandı Masaj salonlarına yabancı uyruklu kadın baskını AVM'de yangın paniği: Yaralılar var Reha Muhtar hastaneye kaldırılarak entübe edildi Ukrayna Özel Kuvvetleri'nin operasyonu kamerada Tekirdağ'da büyük fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı Trenin altında kalarak can vermişti... Korkunç kaza kamerada