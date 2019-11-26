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  3. 26 Kasım 2019 20:15

''Türkiye'de 6.5 yılda bir 7'den büyük deprem oluyor''

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'nin deprem istatistiklerini açıkladı.

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