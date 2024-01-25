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  4. Türkiye'de ailelerin sömestir tatilinin adresi burası oldu

Türkiye'de ailelerin sömestir tatilinin adresi burası oldu

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Kış aylarında 42 derece sıcak suyun bulunduğu kaplıcada yüzerek sömestir tatilinin keyfini çıkarmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Afyonkarahisar'daki tesislerde, doluluk yüzde 100'e yaklaştı.

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