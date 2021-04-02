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Türkiye’de Biontech aşılaması başladı

Koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında, BioNTech aşısının birinci dozu uygulanmaya başlandı.

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