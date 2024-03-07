Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de bir 30 adet ''Anadolu şeritli su semenderi'' bulundu Türkiye'de bir 30 adet ''Anadolu şeritli su semenderi'' bulundu 07 Mart 2024 Perşembe Saat: 14:00 Güncelleme: 07 Mart 2024 Perşembe 14:00 Bartın'da bir rehabilitasyon merkezinin bahçesindeki süs havuzunda, nesli tükenme tehlikesi altında olan 30 Anadolu şeritli su semenderi bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e99e62e65d35c2af039fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'ndan rest: ''Ya başka bir iş bulur ya da başka bir parti'' İstanbul'da TEM'de trafiği kilitleyen yangın Et ve Süt Kurumu önündeki utandıran kuyruk için utandıran önlem Yazık... Artık hurma da taneyle satılır oldu Balıkesir Karesi'deki Karesi Atatürk Evi'ne büyük ilgi O ilin emniyetteki tek kadın süvarisi Türkiye'nin Yaren'i eşi Nazlı ile buluştu Ali Koç'tan rest: ''Bu gidişat böyle gitmeyecek'' Kaldırımda yürürken kafasına kapı düştü